هاورد ينضم إلى ليكرز

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

انضم دوايت هاورد إلى صفوف لوس أنجليس ليكرز لمدة عام واحد بعد تحرير عقده مع ناديه ممفيس غريزليز الذي انتقل إليه في 6 يوليو 2019 قادماً من واشنطن ويزاردز.

وكان هاورد الذي خاض 15 موسماً في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة أمضى عاماً واحداً مع ليكرز خلال موسم 2012-2013.

ويأتي التعاقد مع هاورد لسد الثغرة التي سيتركها غياب ديماركوس كازنس بعد تعرض الأخير لتمزق في رباط الركبة اليسرى قد يبعده عن الموسم الجديد بأكمله علماً بأنه انتقل إلى صفوف ليكرز في يوليو الماضي قادماً من غولدن ستايت ووريرز لمدة عام أيضاً.

وإذا كانت موهبة هاورد لا غبار عليها، فإنه واجه مشاكل طوال مسيرته ولازمته سمعة سيئة بأنه يملك تأثيراً سلبياً في غرف الملابس.