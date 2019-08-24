طائرة مصر إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للشباب

المصدر: القاهرة - د ب ا

تأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 عاماً إلى دور الستة عشر ببطولة العالم للكرة الطائرة المقامة حالياً في تونس، بفوزه على المنتخب الياباني بثلاثة أشواط لشوطين، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25 - 19 و25 - 20 و23 - 25 و15 - 25 و15- 10، ورفع المنتخب المصري رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب ليتأهل رسمياً لدور الستة عشر، ويلتقي مع المكسيك اليوم السبت في الجولة الرابعة والأخيرة لدور المجموعات. وسبق للمنتخب المصري الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين والفوز على المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.