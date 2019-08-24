سان جرمان علامة استفهام في الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ ف ب

سيحاول باريس سان جرمان تعويض خسارته أمام رين في الجولة الماضية عندما يستضيف غداً تولوز على ملعب بارك دي برانس، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي التي تنطلق اليوم بأربع مباريات.

وصار الفريق علامة استفهام في كرة القدم الفرنسية، فمنذ خروجه المذل أمام مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مارس الماضي، خسرت كتيبة المدرب الألماني توماس توخل ست مرات محلياً من أصل 13 مباراة بينها السقوط في نهائي كأس فرنسا أمام رين ودخل مرماه 16 هدفاً.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها سان جرمان مبكراً في الدوري المحلي، ففي الموسم قبل الماضي، لم يخسر الفريق في أول 15 مباراة. والسؤال الذي يطرح نفسه في مطلع الموسم الحالي هل لا يزال فريق العاصمة الفرنسية يشكل مصدر قلق للفرق الأخرى؟