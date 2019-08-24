ليفربول يواجه عقبة أرسنال في «البريميرليغ»

المصدر: لندن - أ ف ب

يلتقي متصدرا الترتيب ليفربول وأرسنال في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي كرة القدم، فيما يحل فرانك لامبارد وفريقه تشلسي ضيوفاً على نوريتش في اختبار صعب اليوم.

ولا يزال كل من ليفربول وأرسنال الفريقين الوحيدين اللذين حصدا النقاط الست كاملة من أول جولتين، وسيأمل ليفربول بطل أوروبا أن يواصل سلسلة نتائجه المميزة أمام نادي شمال العاصمة لندن في الآونة الأخيرة عندما يستضيف فريق «المدفعجية» على ملعب أنفيلد، إلا أن أرسنال الذي عزز صفوفه باستقدام ستة لاعبين، سيأمل في تقديم نتائج أفضل هذه المرة.

وفي الوقت الذي حقق كل من ليفربول وأرسنال بداية مثالية للموسم، أهدر كل من مانشستر يونايتد وسيتي وتوتنهام النقاط في الجولة الثانية.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس على ملعب «اولد ترافورد» اليوم، كما يحل الـ«سيتزنز» ضيفاً على بورنموث أما سبيرز فيتطلع للإطاحة بنيوكاسل.

من جهة أخرى، لم يحظَ المدرب فرانك لامبارد ببداية سهلة مع تشلسي وخسر وتعادل في أول مباراتين، وسيكون بحاجة للفوز على نوريتش لإزالة الضغط عن كاهله.