عموري.. نجم الشباك

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ينتظر الجميع بفارغ الصبر الظهور الأول للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن مع فريقه الجديد الجزيرة، مثل انتظار العرض الأول لفيلم نجم الشباك صاحب الجماهيرية، فعموري من زمن المتعة الكروية، ولمساته ينتظرها الجميع، وفي الموسم المقبل سيكون على موعد مع تجربة جديدة، ينتظرها الجميع بشغف لرؤية تألق النجم المحبوب.

العمر

28

الطول

173 سم

الوزن

68 كغم

المركز

لاعب وسط مهاجم

12.578

إجمالي عدد الدقائق التي لعبها عموري في مسيرته الكروية 12587 دقيقة، وهو معدل عالٍ من الدقائق مقارنة بعمره الذي لم يصل بعد للـ28 عام، حيث إنه من مواليد سبتمبر 1991.

74

عكس أي لاعب مهاجم، يتمتع عموري بميزة رائعة وهي أن عدد التمريرات الحاسمة التي مررها في مسيرته أكثر من ضعف عدد أهدافه، وعدد أهدافه ليس بقليل ولكن تمريراته السحرية هي الأكثر، وهو دليل على إيثاره التمرير الحاسم أكثر من التهديف، وبلغ عدد تمريراته الحاسم 74 تمريرة مقابل 35 هدفاً أحرزها في مسيرته.

105

لعب عمر عبد الرحمن 105 مباريات دولية، ما بين منتخب الأشبال والناشئين والشباب، وصولاً للمنتخب الأول، وسجل خلال تلك المباريات 15 هدفاً، ومع المنتخب الأول لعب 44 مباراة رسمية دولية ضمن المسابقات المعتمدة، سجل خلالها 7 أهداف.

المراكز والمباريات

لاعب وسط مهاجم

38 مباراة

جناح أيمن

13 مباراة

جناح أيسر

5 مباريات

لاعب وسط محوري

3 مباريات

وسط أيمن

2

مهاجم صريح

1

لاعب وسط دفاعي

1

(أندية)

معدلات التهديف

0.23

معدل التمريرات الحاسمة

0.5

(دولي)

معدلات التهديف

0.2

معدلات التمريرات الحاسمة

0.4