«الكالتشيو» في دائرة الضوء بـ«5 نجوم»

المصدر: ميلانو - أ ف ب

ينطلق موسم الدوري الإيطالي «الكالتشيو» اليوم مدججاً بـ5 نجوم يخطفون الأضواء والشهرة في الملاعب وتنتظرهم عناوين الأخبار، وسيحصل على نصيب الأسد من أضواء الموسم العملاق كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، وسيزاحمه الأضواء صفقة فيورنتينا الجديدة الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري القادم من بايرن ميونيخ الألماني.

وأنفق إنتر وإدارته الصينية الكثير لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 72 مليون دولار أمريكي ليكون رابع خماسي الأضواء، ويعود ماريو بالوتيلي إلى دائرة الضوء في «الكالتشيو» بعد أن انضم رسمياً إلى بريشيا ليصبح خامس النجوم.