9 مجنسين في الصين من أجل المونديال

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

قد يصبح المنتخب الصيني لكرة القدم قريباً مؤلفاً بأكمله من لاعبين وُلدوا خارج البلاد، بعدما أعلنت السلطات المحلية أنه سيتم تجنيس تسعة لاعبين في مسعى الصين لبلوغ نهائيات كأس العالم 2022، وبات المهاجم البرازيلي الأصل أيلكيسون أول لاعب من أصول غير صينية يتم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الوطني الأربعاء الماضي.

وسبق أيلكيسون اللاعب نيكو ييناريس المولود في لندن من أبٍ قبرصي وأم صينية والذي يلعب في صفوف بيجينغ غوان.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الصيني لكرة القدم تشين تشويان، حسب ما أشارت الصحافة المحلية: «نريد الذهاب إلى (مونديال 2022). وسيساعدنا اللاعبون المجنسون في مسعانا». وتابع الرئيس: «حتى الساعة، سجلّت الأندية 9 لاعبين مجنسين من أو دون أصول صينية في الاتحاد الصيني لكرة القدم، فيما لا يزال البعض الآخر يخضع لعملية التجنيس».