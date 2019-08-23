رونالدو.. رحلة الأرقام القياسية

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ينطلق غداً الدوري الإيطالي، بعد فترة انتقالات متذبذبة، ليس فيها الكثير من الصفقات الغالية، ويحلم يوفنتوس بمواصلة التربع على عرش «الكالتشيو»، في حين يتمنى البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يحسم لقب هداف الدوري في الموسم الحالي.. وهو قادر على ذلك لعدة أسباب..

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باعتراف رونالدو نفسه العام الماضي أنه احتاج من 4 إلى 6 مباريات للدخول في أجواء المباريات، والانسجام مع فريقه في الموسم الماضي.. هذا الأمر أضاع عليه مباريات دون أن يسجل ومنعه من مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في التسجيل، وهذا الموسم الأمر لم يعد كذلك والانسجام على أتمه بينه وبين الفريق.

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الموسم الماضي لعب رونالدو في أكثر من مباراة في مركز اللاعب رقم 10 أو المهاجم الخفي أو لاعب الوسط المهاجم، وذلك في وجود ديبالا وماندزوكيتش، ولكن في الموسم الحالي الأمر لم يعد بنفس الوضع، وفي وجود هيغواين سيكون رونالدو مهاجماً صريحاً أكثر اقتراباً من المرمى، ومن التسجيل.

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في عمر 33 عاماً، قالوا عن رونالدو إنه المنتهي، في إشارة إلى أنه لم يعد قادراً على تسجيل الأهداف، ولكن في الملعب كان رد رونالدو بتسجيل 21 هدفاً مع يوفنتوس في 31 مباراة لعبها البرتغالي، والآن هو في الرابعة والثلاثين من عمره، ولا أحد يستطيع التشكيك في قدرته على مواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

معدل أهداف رونالدو

لشبونة (2002-2003)

0.12

مان يونايتد (2003 – 2009)

0.43

ريال مدريد (2009-2018)

1.06

يوفنتوس

0.67