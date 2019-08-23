كرة السيدات ترى النور في السودان

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

قالت مسؤولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم أول من أمس إن دوري كرة القدم للسيدات سينطلق في السودان الشهر المقبل وسيتضمن مشاركة 18 نادياً في ثلاث مناطق مختلفة في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت ميرفت حسين مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني «ستبدأ منافسات دوري كرة القدم النسائية لأول مرة في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة 18 نادياً»، مشيرة إلى أن العمل جار على تكوين منتخب وطني نسوي لتمثيل السودان في المحافل الدولية أيضاً.

دوري السيدات

وجاء الإعلان عن إطلاق دوري السيدات ليتزامن مع حلف اليمين للمجلس السيادي الذي يضم في عضويته مدنيين وعسكريين ليحل بدلاً من المجلس العسكري الذي استلم الحكم في أبريل الماضي عندما أجبر البشير على ترك السلطة بعد أشهر شهدت الكثير من الاحتجاجات.

واللافت في المجلس الجديد أنه يضم في عضويته 11 فرداً بينهم سيدتان من المدنيين.

واعتبرت اللاعبة ريان إبراهيم رجب خلال حصة تدريبية مع ناديها التحدي بأن إطلاق دوري للسيدات كان مستبعداً تماماً قبل عام وقالت في هذا الصدد «في الماضي، كان من الصعب على المرأة ممارسة كرة القدم، كانت هناك تعقيدات عدة تحول دون مشاركتها».

وأضافت «أما الآن، فإن الجميع يتطلع لحقيقة جديدة ويملك طموحات جديدة».

وانضم السودان رسمياً إلى كنف الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1948 وأسس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.

بيد أن كرة القدم للسيدات في البلاد شهدت صعوبات كبيرة منذ عام 1983 بعد ست سنوات على استلام البشير الحكم.