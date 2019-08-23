أستون فيلا الإنجليزي يجدد عقد أحمد المحمدي

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي أستون فيلا المشارك في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تجديد عقد ظهيره قائد منتخب مصر أحمد المحمدي لموسم إضافي، وكتب النادي في حسابه على موقع "تويتر"، «يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي مع الفيلانز لمدة موسم إضافي».

وانضم المحمدي (31 عاماً) إلى أستون فيلا عام 2017 قادماً من هال سيتي، وخاض معه أكثر من 40 مباراة الموسم الماضي، وأسهم المحمدي الذي انطلقت مسيرته مع غزل المحلة، بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة للهولندي أنور الغازي الموسم الماضي في مباراة التأهل إلى «الممتاز» على ملعب ويمبلي.