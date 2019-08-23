تعنت سان جرمان يضيق الخناق على نيمار

المصدر: مدريد - أ ف ب

تحدثت الصحف الإسبانية والفرنسية عن تعنت في موقف باريس سان جرمان خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار، الأمر الذي يضيق الخناق على انتقال اللاعب.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكاتالونية فإن برشلونة مستعد لدفع مبلغ مقداره 160 مليون يورو لضم نيمار، المفاوضات موصدة بسبب تعنت موقف باريس سان جرمان».

أما «إل موندو ديبورتيفو»، فقالت «المفاوضات مستمرة برشلونة ينتظر موقفاً حاسماً لوقف اهتمام ريال مدريد».

في المقابل، كشفت صحيفة «ليكيب» عن عرض ضخم تقدم به الريال ولم يعتمده النادي الباريسي.