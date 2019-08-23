صراع «القدم» بين الأهلي والزمالك ينتقل إلى «اليد»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يستمر صراع الصفقات بين الغريمين الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، ويبذل كل منهما الجهد للظفر بلاعب جيد قبل غريمه، وهو أمر متعارف عليه في كرة القدم بين الغريمين، لكنه انتقل إلى الألعاب الأخرى، وفي كرة اليد، نجح الزمالك في التعاقد مع وليد قداح، لاعب نادي الشمس والمنتخب المصري الفائز بكأس العالم تحت 19 سنة، وهو اللاعب الذي تنافس عليه الأهلي والزمالك بضراوة، قبل أن يعلن رئيس الزمالك التعاقد معه.

واشتعل الصراع على لاعب سبورتنغ لكرة السلة إيهاب أمين، حتى أعلن الأهلي تعاقده معه في صفقة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وهي أغلى صفقة في تاريخ كرة بالسلة، كما تنافس القطبان على اللاعب أحمد إسماعيل، العائد من احتراف في دوري الجامعات الأمريكي، ورغم إعلان الأهلي عن التعاقد مع إسماعيل، لكن إدارة الزمالك طالبت اتحاد السلة، بعدم قيد اللاعب.