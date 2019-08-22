اقتراح بإلزام اللاعبين بارتداء واقي الرأس

المصدر: برلين ـ د ب أ

اقترح كلاوس غاسولا لاعب خط وسط فريق بادربورن الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بإلزام جميع اللاعبين بارتداء واقي الرأس خلال المباريات.

ويرتدي غاسولا واقي الرأس منذ تعرضه لإصابة بكسر في عظام الوجنة إثر التحام قوي خلال مباراة في أكتوبر 2013.

وقال غاسولا في تصريحات لموقع «تي-أونلاين.دي إي» أمس: «أعتقد أنه من المنطقي أن يرتدي جميع اللاعبين واقي الرأس». وأضاف «قد يبدو أمراً غريباً على أرض الملعب، لكنه سيكون بالتأكيد أمراً جيداً لسلامة الجميع».

ويرتدي غاسولا /29 عاماً/ المولود في ألبانيا واقي رأس شبيه بالذي يضعه لاعبو الرجبي، وكذلك بالذي كان يضعه بيتر تشيك حارس المرمى السابق لأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين.

وقال غاسولا «الخوذة تجعلني أشعر بأنه لا يمكن أن يحدث شيء».