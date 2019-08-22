البرازيلي إيلكيسون ينضم إلى منتخب الصين في سابقة بتاريخ البلاد

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

جعل المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي من المهاجم البرازيلي إيلكيسون سابقة في تاريخ كرة القدم الصينية، وذلك بعدما ضمه إلى المنتخب الوطني من أجل المشاركة معه في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وهذه الخطوة جعلت من البرازيلي البالغ من العمر 30 عاماً أول لاعب من أصول غير صينية يمثل البلاد في توجه قد يتوسع أكثر ضمن محاولات الصين للارتقاء بمستواها الكروي، لاسيما أنها اكتفت حتى الآن بمشاركة واحدة في كأس العالم عام 2002 حين خرجت بخسارتها مبارياتها الثلاث، ولم تفز بلقب كأس آسيا رغم مشاركاتها الـ13 في البطولة القارية (حلت وصيفة مرتين عامي 1984 و2004).

وسيحمل إيلكيسون الآن اسم أيكيسن بحسب الجواز السفر الصيني الذي منح له تلبية لرغبات ليبي الذي لطالما تذمر من افتقاد الصين إلى لاعبين قادرين على تحقيق طموحاتها الكروية.