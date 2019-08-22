28 تعديلاً تسهّل مهام قضاة الملاعب

المصدر: دبي - العوضي النمر

نظمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة ورشة عمل ناجحة للمحللين في القنوات التلفزيونية ورجال الإعلام عن تعديلات قانون اللعبة وآخر مستجدات تقنية الفيديو.

حيث أشار علي الطريفي المدير الفني للحكام إلى إجراء 28 تعديلاً وإيضاحاً على قانون تحكيم كرة القدم سيتم تطبيقها في الموسم المقبل، مشيراً إلى تنظيمهم لمحاضرات شرح للتعديلات الجديدة لجميع أندية الدولة بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مع أخذهم لكشف بحضور اللاعبين للتأكد من تواجدهم في الورش التي جرى تنظيمها في الفترة الماضية حتى تعم الفائدة للجميع وتسهيل مهام الحكام في الموسم الجديدة.

وقدم الطريفي شرحاً للتعديلات الجديدة، ومن أهمها إلزام اللاعب المغادر للملعب الخروج من أقرب نقطة وليس العودة لمنتصف الملعب مثلما كان في السابق، ومعاقبته بالإنذار في حال عدم تقيده بذلك.

وجرى إضافة تعديلات جديدة خاصة بطريقة استئناف اللعب وإسقاط الكرة في حال توقفه لمعالجة اللاعب المصاب، إذ جاء التعديل بإسقاط الكرة للاعب الفريق الذي توقفت الكرة عنده مع منع تواجد أي لاعب من الخصم، وإبعادهم لمسافة لا تقل عن أربعة أمتار، وفي حال كانت الكرة في منطقة الجزاء لحظة توقف اللعب تسقط الكرة لحارس المرمى فقط.

وفرضت التعديلات الجديدة عقوبات على الأشخاص المتواجدين في منطقة الجزاء تبدأ بالإنذار الشفوي تليه البطاقة الصفراء وتعقبها الحمراء، إلى جانب عقوبات أخرى إدارية تقررها رابطة المحترفين.

وقال الطريفي إن القانون الجديد منح أفضلية لعب الكرة بشكل سريع للاعب الذي تعرض لمخالفة منع التسجيل من فرصة محققة على رأس منطقة الجزاء مع معاقبة المتسبب في المخالفة بالإنذار فقط في أقرب فرصة لتوقف اللعب.

ومنعت التعديلات الجديدة احتساب أي هدف يسجل باليد، سواء كان اللمس متعمداً أم لا، بحيث يلغى أي هدف يلامس اليد وتحتسب ركلة مباشرة للفريق المتضرر.

وألغت التعديلات احتساب مخالفة في حال لمس اللاعب للكرة بيده وهو في حالة السقوط بإنزال يديه إلى الأرض بصورة طبيعية، وليس من أجل لمس الكرة، وفقاً لتفسير المجلس التشريعي للفيفا، بحسب ما قاله علي الطريفي.

ومن ضمن التعديلات الجديدة التي جرى استحداثها منع وقوف لاعبي الفريقين عند الحائط الدفاعي، حيث بات غير مسموح وقوف لاعبي الفريق المحتسب ضده المخالفة، وأن يكون على بعد متر على أقل تقدير.

وفي السياق نفسه، قدم مسؤول تقنية الفيديو في إدارة الحكام ستيف بنيت شرحاً لكيفية تطبيق التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم عبر تقنية الفيديو (الفار) وكيفية التعامل معها.