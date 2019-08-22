نيفيل يدعو لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: لندن - أ ف ب

دعا مدرب منتخب إنجلترا للسيدات فيل نيفيل لاعبي كرة القدم لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في أعقاب ما تعرض له لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا من إساءات عنصرية، بعد مباراة فريقه مع ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الاثنين الماضي.

وكان بوغبا (26 عاماً) عرضة لإساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أهدر ركلة جزاء ليونايتد أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال نيفيل: «علينا اتخاذ تدابير صارمة لقد عانت لاعباتي من هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي كما عانى منه نجوم الدوري الإنجليزي».

وتابع لاعب ايفرتون السابق (2005-2013): «أتساءل عما إذا علينا كمجتمع كرة قدم مقاطعة هذه المواقع. لأن تويتر لن يقوم بشيء حيال الأمر أسوة بإنستغرام، يرسلون ردًا عبر البريد الإلكتروني أنهم سيحققون في المسألة إنما لا يحدث شيء».