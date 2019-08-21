لي دوك.. بطل لا يسمع صيحات الجماهير

المصدر: برلين - د ب أ

لم يسمع لي دوك هي صيحات الجماهير بعد فوزه في بطولة وينستون سالم وهو الفوز الذي حفر اسم اللاعب الكوري الجنوبي في سجلات التاريخ بعد أن أصبح أول لاعب أصم يحقق الفوز في إحدى بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

ونقلت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عن دوك هي /‏21 عاماً/‏ قوله بعد الفوز على السويسري هنري لاكسونين 7 /‏6 (7 /‏4) و6 /‏1 في الدور الأول من البطولة أول من أمس: «الناس استهزأت يإعاقتي، قالوا لي إنني لا ينبغي علي اللعب».

وأضاف «الأمر كان صعباً حقاً، لكن عائلتي وأصدقائي ساعدوني على تجاوز ذلك، أردت أن أظهر للجميع قدرتي على القيام بالأمر».

وتم تشخيص حالة لي أنه أصم وهو في الثانية من عمره وكان يمارس التنس من دون أن يتمكن من سماع قرارات الحكم أو نتيجة مبارياته.

وختم اللاعب الكوري بالقول «رسالتي للناس الذين يعانون مشاكل في السمع ألا يمنحوا الفرصة لشخص للنيل من طموحاتهم، إذا حاولت بجدية سيكون بإمكانك أن تفعل أي شيء».

ونال لي إشادة نجم التنس الاسكتلندي أندي موراي المصنف الأول على العالم سابقاً والفائز بثلاثة ألقاب في بطولات غراند سلام الأربع الكبرى.

وقال موراي «إذا كنت سألعب بسماعات الأذن سيكون من الصعب للغاية مجاراة سرعة الكرة، إنه عائق كبير جداً، لذا فإن النجاح في تحقيق ما فعله (لي) هو أمر مذهل».