سيدات كرة القدم في أمريكا يقتربن من المساواة

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

اقتربت سيدات المنتخب الأمريكي لكرة القدم اللواتي أحرزن الشهر الماضي لقبهن العالمي الرابع، خطوة إضافية من تحقيق المساواة في الأجور وظروف العمل مع منتخب الرجال، وذلك بعدما حددت المحكمة موعد البت بالقضية المرفوعة ضد الاتحاد المحلي للعبة.

وتم رفع دعوى التمييز في ما يتعلق بعدم المساواة في الأجور وظروف العمل بين اللاعبات واللاعبين في 8 مارس من قبل 28 لاعبة، وقد حدد المدعي العام في لوس أنجليس، آر. غاري كلاوسنر، موعد الخامس من مايو 2020 للبت بالقضية.

وحدد هذا الموعد بعد أسبوع من وصول اللاعبات والاتحاد الأمريكي إلى طريق مسدود في الوساطة من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين. وأعربت المتحدثة باسم اللاعبات، مولي ليفينسون، عن «سعادتنا بالجدولة العاجلة التي حددتها المحكمة».