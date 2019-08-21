محمد الشرقي يستقبل لاعبي «الفجيرة للشطرنج»

المصدر: الفجيرة - وام

أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بالنتائج المتميزة التي حققها لاعبو نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة خلال مشاركتهم في بطولة العرب الفردية للمراحل السنية بالأردن وفي بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للذكور والإناث، جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بالديوان الأميري لاعبي النادي.

وبارك سموه للاعبين إنجازاتهم الرياضية، حيث حققوا في البطولة الأولى ميداليتين، ذهبية وبرونزية، ونالوا في البطولة الثانية ثلاث ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية، واستمع سموه إلى شرح موجز عن طبيعة المنافسات التي خاضها لاعبو النادي في البطولتين وحث اللاعبين على بذل المزيد من التدريب المتواصل وزيادة التركيز للحفاظ على تفوقهم الذهني وتعزيزه بتحقيق إنجازات متميزة تسجل باسم دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، كما توجه سموه بالشكر إلى إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على الجهود التي بذلوها في البطولة.