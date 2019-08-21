ترحيب عراقي بقرار «فيفا» التاريخي

المصدر: بغداد - عراق أحمد

رحب مجلس النواب العراقي، أمس، بقرار موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب العراق بإقامة مباريات تصفيات كأس العالم في البصرة، فيما ثمن استجابتهم السريعة للطلبات التي وصلتهم، ومن ضمنها مخاطبته الرسمية بداية الشهر الحالي.

وذكر مكتبه الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، أنه «أشاد بالحراك الرياضي ذي الصلة، والذي بذل خلال الفترة السابقة لحصول العراق على حقه في خوض مباريات تصفيات كأس العالم في البصرة»، مؤكداً أن «هذا القرار (التاريخي) جاء نتيجة تضافر جميع الجهود الرياضية المحلية والآسيوية».

ودعا إلى «تكثيف جميع الجهود لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية».

يشار إلى أن «مجلس النواب خاطب في بداية الشهر الحالي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، داعياً إياه لإصدار قرار برفع الحظر كلياً عن العراق.