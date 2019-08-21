عبد الله بن سالم القاسمي يعيد تشكيل إدارة نادي الذيد

المصدر: الشارقة - وام

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القرار الإداري رقم (16) لسنة 2019م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي.

ويقضي القرار الإداري بأن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي برئاسة سالم محمد بن هويدين الكتبي، وعضوية كل من حميد عبد الله محمد بالصدرية الخاطري، وحميدي علي حميدي الكتبي، وسالم علي خلفان الرفيسا الكتبي، وخليفة سلطان سيف سعيد الجاري، وراشد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي، وسعيد محمد سعيد بن مترف الطنيجي، وخليفة مبارك سالم دلموك الكتبي، وراشد سعيد عبيد خميس الطنيجي.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.