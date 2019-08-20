فضيحة جنسية تهدد مدرب الزمالك الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد مرور عدة ساعات فقط من الإعلان الرسمي عن تعيينه مدير فنيا لنادي الزمالك المصري، انفجرت في وجه الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" فضيحة جنسية قيل أنها غريبة من نوعها ، لكن رده عليها كان سريعا وحاسما ، بحسب " سكاي نيوز عربية "

ونقلت مواقع عدة عن صحيفة "صنداي وورلد" في جنوب أفريقيا أن المدرب الذي رحل عن فريق أورلاندو بايرتس قبل أيام متهم بفضيحة جنسية تتعلق بعاملة تنظيف في فندق.

وأوضحت الصحيفة إن المرأة، التي تبلغ من العمر 51 عاما، ذكرت أن ميتشو طلب منها ممارسة الجنس معه، وإنها قدمت بلاغا رسميا بالواقعة تمهيدا للتحقيق معه.

ونفى الصربي، الذي غادر جنوب أفريقيا بالفعل، تمهيدا لتولي تدريب الزمالك، القصة بأكملها، رافضا مزاعم الصحيفة التي قالت إن استقالته من تدريب أورلاندو بايرتس جاءت بسبب تلك الفضيحة.

ونقل موقع "سبورت 24" عن ميتشو قوله: "إنه أمر مخجل.. سوف يتعامل المحامون مع هذا الأمر، لقد كنت الشخص الأكثر احترامًا، جندي وخادم للعبة، أنا لا أستحق هذا، هذه (اتهامات) غير عادلة وبلا أساس".

وأضاف المدرب الصربي: "أشعر بالألم بسبب والدتي المريضة، أنا سعيد الحظ لأنني خارج هذا البلد (جنوب أفريقيا)، هذا ترتيب لا يصدق لمطاردتي، لا أعرف أصلا من هذه المرأة".

يذكر أن ميتشو، 49 عاما، قاد أندية ومنتخبات عدة وهو يعمل مع أورلاندو بايرتس منذ عام 2017 قبل الإعلان قبل أيام عن انتقاله إلى الزمالك الذي احتل المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.