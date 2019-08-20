محمد الشرقي: التفوق سمة غالبة لأبناء الإمارات

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن التفوق أصبح سمة غالبة لأبناء دولة الإمارات، التي أصبحت عنواناً للتميز والريادة، لافتاً إلى أن أي إنجاز يحققونه هو لبنة في صرح كبير وشامخ للدولة، تعزز مكانتها في العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية، في مكتبه بالديوان الأميري، ممن حققوا نتائج مميزة خلال مشاركتهم في بطولة «الحسن الدولية للتايكوندو» وبطولة غرب آسيا للجودو، اللتين أقيمتا في العاصمة الأردنية عمان، حيث حقق لاعبو النادي في البطولة الأولى 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، ونالوا في البطولة الثانية ذهبية واحدة و4 برونزيات.

وبارك سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي للفائزين ميدالياتهم، معرباً عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي الفجيرة للفنون القتالية، مشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارته للارتقاء بمستوى لاعبيها، وصولاً إلى تحقيق التميز على المستويات كافة.

كما استقبل سموه، فريق الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين، بمناسبة مشاركته في بطولة العالم للفورمولا المستقبل، التي أقيمت خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 5 أغسطس الجاري في مدينة سانت بطرس بورغ بروسيا.

واطلع سموه على تفاصيل مشاركة النادي في البطولة، وطبيعة المنافسات والمشاركين فيها، مشيراً إلى أهمية خوض منافسات الفريق المقبلة بأعلى درجات المثابرة ، والعمل لتحقيق النتائج التي تدعم الإنجازات الرياضية للإمارات وتعزز مكانتها في المجال الرياضي عربيا وعالميا.