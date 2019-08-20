انتقال كوتينيو إلى بايرن يعقد ملف نيمار

المصدر: مدريد - وكالات

أعلن نادي برشلونة إتمام صفقة إعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني لموسم 2019- 2020 مقابل 8،5 ملايين يورو، وينطوي الاتفاق على خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 مليون يورو، وبهذه الصفقة تمكن برشلونة من تخفيف العبء المالي الناجم عن الراتب الذي كان يتقاضاه كوتينيو، لكن الصفقة عقدت ملف النجم البرازيلي نيمار الراغب بترك باريس سان جرمان والعودة الى النادي الكاتالوني.

وفضل برشلونة التخلص من عبء كوتينيو الذي عاش فترة صعبة في «كامب نو» حيث كان عرضة في كثير من الأحيان لصافرات استهجان جمهور «بلاوغرانا»، ولم يتمكن كوتينيو من التأقلم مع أسلوب التمرير السلس المعتمد من الفريق الكاتالوني، ووجد نفسه مهمشا في معظم المباريات، ما دفع صحيفة «سبورت» الكاتالونية الى الخروج أمس بعنوان «كوتينيو، قصة كارثة كبيرة».