بالوتيلي يعود إلى مسقط رأسه

المصدر: ميلانو- أ ف ب

عاد المهاجم «المشاكس» ماريو بالوتيلي إلى مدينته للدفاع عن ألوان بريشيا، العائد مجدداً إلى الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم، وذلك بحسب ما أعلن الأخير أمس.

ووقع بالوتيلي «عقداً لأعوام عدة» بحسب ما أفاد بريشيا، مضيفاً «ماريو يعود إلى موطنه. العودة إلى إيطاليا بعد غياب ثلاثة أعوام أصبحت ممكنة بفضل تصميم ماريو وحماسه للعودة إلى بريشيا، المدينة التي نشأ فيها».

وتابع البيان «منذ أن كان طفلاً، تميز بمهاراته الجسدية والتقنية».

وأشارت التقارير إلى أن بالوتيلي الذي ولد في صقلية لكن تم تبنيه وتربيته بالقرب من بريشيا، وافق على توقيع عقد لثلاثة أعوام مع بطل دوري الدرجة الثانية، وذلك بعدما افترق عن مرسيليا الفرنسي في يونيو، لكن مشاركة بالوتيلي مع بريشيا قد تتأجل ل4 مباريات بسبب الإيقاف، ما يعني أنه سيظهر مع فريقه الجديد في 25 سبتمبر ضد يوفنتوس.