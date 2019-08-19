فريق الإمارات العاشر في جولة بورغوس

المصدر: بورغوس - البيان الرياضي

اختتم فريق الإمارات مشاركته في جولة بورغوس التي قدم فيها دراجو الفريق أداء قوياً، حيث تمكن روي كوستا من احتلال المركز العاشر في التصنيف العام الذي ضم عدداً من أبرز وأقوى الدراجين، وذلك إثر فوزه بالمركز الثاني في المرحلة الخامسة من السباق بعد انطلاقه متجاوزاً الدراجين المتقدمين قبل 1.6كم من خط النهاية الجبلي.

واستطاع كوستا التقدم بفارق 10 ثوانٍ عن المجموعة، إلا أن منافسه إيفان سوسا (فريق إينيوس) تمكن أخيراً من التقدم خلال الجزء الأصعب من مسافة التسلق لينتزع الفوز من كوستا.

وقال روي كوستا: «كنت قريباً جداً من تحقيق الفوز،قدمنا جميعاً في الفريق أداء طيباً، إلا أننا واجهنا في كل مرحلة منافسين بارزين».