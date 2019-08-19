إقبال كبير على المشاركة في جولة لوس أنجليس للجوجيتسو

المصدر: لوس أنجليس - وام

شهدت الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا على التسجيل للمشاركة في الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في صالة جامعة أسوزا باسيفيك في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية على مدار يومي 14 و15 سبتمبر المقبلين، حيث قفزت أعداد المسجلين لتتجاوز الـ 600 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، بما يعطي مؤشرا بأن اللجنة المنظمة سوف تغلق باب التسجيل قريبا دون التقيد بالموعد المعلن عنه سابقا وهو السادس من سبتمبر 2019 عندما يصل العدد إلى 700 أو 750 لاعبا وهو الرقم المستهدف.

ومن المنتظر أن تقام البطولة للعام الخامس على التوالي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نجاحاتها الكبيرة التي حققتها في النسخ الأربع السابقة، ولكنها في هذه المرة يركز منظموها على اختيار نوعية اللاعبين المشاركين، حيث تم إلغاء فئة الحزام الأبيض والأساتذة 3 و 4 لتصبح الفئات المستهدفة للمشاركة هم الناشئين تحت 17 سنة لمن هم حزام أزرق، والبالغين من سن 18 إلى 30 سنة، والأساتذة 1 لمن هم تحت 35 عاماً، والأساتذة 2 لمن هم تحت 40 عاماً.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام أن النسخة الخامسة في لوس أنجليس جوائزها 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى، وأنها سوف تشهد إقامة بطولة «ملك البساط» بالتوازي معها، والتي تم رصد جوائز مالية تتعدى الـ 40 ألف دولار للأبطال المشاركين فيها بالوزن المتوسط، مشيرا إلى أن 8 أساطير من العيار الثقيل في الوزن المتوسط سوف يخوضون منافساتها هم: مانويل ريبامار، وماكس ليندبلاد، وتومي لانجاكير، وايزاك باهينسيب، وجوستافو باتيستا، وماركوس تينوكوكو، وناثان مينديلسون، ودييجو رامالو.

وقال البحري: بالنسبة للجدول الزمني للمنافسات في جولة لوس أنجليس جراند سلام فإن اليوم الأول الموافق 14 سبتمبر سوف تبدأ نزالاته في الثانية عشرة ظهرا، وسيتم تخصيصه لفئة الحزام الأزرق ناشئين وبالغين وأساتذة، ثم تليها منافسات «ملك البساط» التي ستبدأ في الخامسة مساء بتوقيت لوس أنجليس وتستمر لمدة ساعتين ونصف الساعة، لتنتهي في السابعة والنصف ويسدل الستار بذلك على فعاليات اليوم الأول، فيما سيبدأ اليوم الثاني في العاشرة صباحا ويستمر حتى السادسة مساء لمختلف فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، رجالاً وسيدات وأساتذة.