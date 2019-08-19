اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لمقيّمي الحكام

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، في مقره بدبي ورشة عمل لمقيّمي الحكام استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020، وذلك تحت إشراف لجنة وإدارة الحكام باتحاد الكرة بمشاركة 30 مقيماً.

ويحاضر بالورشة علي الطريفي مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة.

وقال ناصر عبد الله عضو لجنة الحكام، إن الورشة التي استمرت لمدة يوم واحد تضمنت مراجعة آخر تحديثات قوانين اللعبة وتفسيراتها، وأحدث الوسائل والأساليب المتبعة في تقييم الحكام، إلى جانب نماذج التقييم وردود الفعل، حيث يحتاج المقيمون باستمرار إلى تحديث معلوماتهم وتطوير خبراتهم والمراجعة الدورية للقوانين والتفسيرات والتطبيقات.

وأضاف أن المقيم يعتبر عنصراً أساسياً في تطوير الأداء التحكيمي ضمن المنظومة الكروية، وهو الأقرب إلى الحكام خلال عملهم.