16 موهبة من دبي وأبوظبي تتدرب في إسبانيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية، مركز تطوير المواهب في المنطقة، عن وصول مجموعة من أفضل مواهبه اليوم إلى إسبانيا، لبدء معسكر كشفي تدريبي مُكثف، والذي يتضمن مُبادرات عدة تنافسية ضد مجموعة من أفضل فرق الشباب في الدوري الإسباني «لا ليغا» مثل إشبيلية وملقا وغيرها من الفرق التي تولي قطاع الناشئين اهتماماً كبيراً، وذلك تحت أنظار كشافي أندية «لاليغا».

شهد مُعسكر هذا العام انضمام 16 لاعباً شاباً من أندية أبوظبي ودبي لأول مرة، وذلك في أعقاب الشراكة التي أبرمها مركز دو لاليغا للكفاءات العالية مع مجلس دبي ومجلس أبوظبي الرياضي لإكساب اللاعبين الإماراتيين الشباب الخبرة الدولية والاحتكاك مع لاعبين أفضل دوري في العالم، وذلك تعزيزاً لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة وإعداد الجيل القادم من اللاعبين المُمثلين للكرة الإماراتية في البطولات الدولية المستقبلية.