البرازيلي كوتينيو «بافاري»

المصدر: ميونخ - د ب أ

وصل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى مقر النادي البافاري (بايرن ميونخ) للخضوع للكشف الطبي تمهيداً للانضمام إلى صفوف النادي الألماني.

وتوصل بايرن ميونخ إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني لضم كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» أمس، فإن كوتينيو وصل بالفعل لمقر النادي البافاري للخضوع للكشف الطبي.

وأكد حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة لبايرن ميونخ لإذاعة «زد دي اف» عقب التعادل مع هيرتا برلين 2/2 في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني (بوندسليجا) أمس الأول الجمعة، أن فريقه توصل لاتفاق مع برشلونة لضم النجم البرازيلي. ووفقا لتقارير صحفية فإن عقد كوتينيو سيتضمن بنداً يسمح لبايرن ميونخ بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته.