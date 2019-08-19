الصفاقسي يتوّج بالكأس الخامسة

المصدر: تونس - صالح قادري

بعد غياب 10 سنوات جدد النادي الصفاقسي العهد مع التتويج بلقب كأس تونس، حيث تزين بالنجمة الخامسة في تاريخه إثر فوزه أول من أمس على النجم الساحلي بركلات الترجيح (5 -4) بعد أن انتهت المباراة في وقتيها القانوني والإضافي 0-0.

وكانت المباراة مثيرة وفرض أيمن دحمان حارس الصفاقسي نفسه نجماً للنهائي التونسي، ففضلاً عن تصديه لعدة هجمات خطيره فإنه صد ركلتي جزاء وساهم بقسط كبير في تتويج فريقه. وسلم رئيس الجمهورية التونسية محمد الناصر الكأس التي حملت اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إلى قائد فريق النادي الصفاقسي حمزة المثلوثي في أعقاب المباراة التي واكبها جمهور غفير العدد.