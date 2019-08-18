فيديو.. مورينيو يبكي "معشوقته"

المصدر: البيان الالكتروني

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، أنه يفتقد كرة القدم في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه "سبيشال وان" وهو على حافة البكاء بعد أن اعترف أن بعده عن التدريب جعله يدرك كم يحب الساحرة المستديرة.

وأقيل مورينيو من مانشستر يونايتد "56 عاما" في ديسمبر عام 2018 بعد بداية كارثية للموسم، والتي شهدت تقدم الفريق بعد ذلك بفارق 19 نقطة عن ليفربول.

ومنذ خروجه، استغل مورينيو بعض الوقت للاستراحة من اللعبة وعاد إلى مسقط رأسه سيتوبال، لكنه كشف عن وجود فراغ في حياته بدون كرة قدم، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال لصحيفة غازيتا ديلو سبورت: "في اللحظة الأولى التي دخلت فيها كرة القدم الاحترافية، وقعت في حبها".

وأضاف "الآن بعد التوقف، بدلاً من الاستمتاع بها "مشاهدة كرة القدم".. لا يمكنني حقًا ، لكنني أفتقدها".

وظهر مورينيو وهو بحال مغالبة دموعه، متأثراً بافتقاد عالم التدريب.