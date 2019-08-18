«بايرن» جاهز لحسم صفقة انتقال كوتينيو

المصدر: ميونيخ - د ب أ

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه بصدد إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة باستعارة البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، لمدة موسم مع خيار الشراء النهائي بنهاية فترة الإعارة، فيما أعلن عن التعاقد مع الفرنسي مايكل كويسانسي.

وذكر النادي عقب التعادل مع هيرتا برلين 2 -2 في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني (البوندسليغا)، أول من أمس، أنه توصل لإطار أساسي مع برشلونة في صفقة انتقال كوتينيو.

ويتوقع أن يصل كوتينيو /‏‏27 عاماً/‏‏ لميونيخ خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء الصفقة والخضوع للفحص الطبي.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي، إنه وحسن صالح حميدزيتش، المدير الرياضي، سافرا إلى برشلونة للتوصل لاتفاق مع اللاعب البرازيلي وناديه الإسباني. وأضاف عقب التعادل مع هيرتا برلين: «تابعنا كوتينيو لفترة. الاسم لا يهم، فقط الإمكانات».

وسقط بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية في فخ التعادل على ملعبه «أليانز ارينا» بعدما قلب تأخره أمام ضيفه هيرتا برلين 1-2 إلى تعادل 2-2 في افتتاح مباريات الدوري أول من أمس. ويدين بايرن بالتعادل إلى مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين (24 و60 من ركلة جزاء)، فيما سجل للفريق الضيف البلجيكي دودي لوكيباكيو (36) والصربي ماركو غروييتش (38).

وقال ليفاندوفسكي: «لم نلعب بطريقة سيئة وبالكاد سدد الفريق باتجاه مرمانا. لقد كانوا محظوظين».وكان لسان حال مدربه نيكو كوفاتش مماثلاً بقوله: «لقد كنا الفريق الأفضل وكان يتعين علينا الفوز في المباراة».