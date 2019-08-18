ديوكوفيتش إلى المربع الذهبي في «سينسيناتي»

المصدر: لندن - د ب أ

صعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم إلى الدور قبل النهائي من بطولة سينسيناتي للتنس، بعدما تغلب على الفرنسي لوكاس بويل 7 /‏ 6 (7 /‏ 2) و6 /‏ 1 صباح أمس في ختام منافسات دور الثمانية.

وحقق ديوكوفيتش، حامل اللقب، الفوز رغم معاناته من ألام في المرفق الأيمن، والذي كان قد خضع لجراحة فيه في بداية عام 2018 قبل أن يعود ويتوج بثلاثة ألقاب متتالية في بطولات «غراند سلام»، حيث فاز ببطولات ويمبلدون وأمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) وأستراليا المفتوحة.

ويلتقي ديوكوفيتش في قبل النهائي، الروسي دانييل ميدفيديف الذي تأهل بالفوز على مواطنه أندري روبليف.