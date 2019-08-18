نيمار يواصل الغياب عن سان جرمان

المصدر: باريس - أ ف ب

يواصل النجم البرازيلي نيمار غيابه عن المشاركة مع فريق باريس سان جرمان، حيث لم يدخل في قائمة الفريق لمباراته ضد رين المقررة اليوم في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم بحسب ما أعلن مدرب الفريق الألماني توماس توخل. وقال توخل: «لم يكمل نيمار التدريبات مع المجموعة.. لا يزال الوقت مبكراً بالنسبة إليه لبدء المباراة لا سيما ضد رين في معقله.

الأمر مبكر. ننتظر أسبوعاً آخر ليعاود التمارين مع المجموعة».وكان نيمار، الذي يتعافى من إصابة في كاحله تعرض لها في صفوف منتخب بلاده في 6 يونيو الماضي. وقال توخل: «في الوقت الحالي. باب الانتقالات يقفل بعد شهر. أما الآن فهو لاعب سان جرمان، لم يتغير شيء. إذا لم يكن هناك من حل، سيبقى معنا فهو مرتبط بعقد لثلاث سنوات».