«ميتشو» مديراً فنياً للزمالك

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

أخيراً وبعد طول انتظار، أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، اسم المدير الفني الجديد، لفريق كرة القدم الأول، وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه وقع الاختيار على الصربي ميلوتين سيرغوفيتش «ميتشو»، المدير الفني المستقيل، من فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وأبقى رئيس الزمالك على طارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق بصورة مؤقتة لمباراة واحدة، وقاد الفريق للفوز بسبعة أهداف نظيفة، على فريق ديكاداها الصومالي، أول من أمس، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وسيتولى طارق يحيى منصب المدرب العام، بالجهاز الفني الجديد، ومعه أيمن عبد العزيز منسقاً عاماً، على أن يستمر أمير مرتضى في منصب المشرف على الكرة.وفيما يخص الإعلان عن التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش، قبل يومين، قال رئيس الزمالك إنه فعل ذلك بغرض «التمويه»، ليس أكثر.