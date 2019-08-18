لوف يشيد بترشيح كيلر لرئاسة الاتحاد الألماني

المصدر: ميونخ - د ب أ

أشاد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، بترشيح فريتز كيلر لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يعول عليه في إحراز إنجازات كبيرة في الاتحاد. وفي تصريحات لمحطة «دي أي زد إن» التي تُبَث عبر الإنترنت، قال لوف في ميونخ على هامش انطلاق الموسم الجديد للبوندسليغا مساء أول من أمس: «الاتحاد الألماني مر بمسارات مضطربة خلال الأشهر الماضية، ومن يعرف فريتز كيلر يعرف أنه يقف مع قيم بعينها: الانفتاح والاستقامة والأمانة، إنه ناجح، وما أراه ببساطة أنه مفعم بالمشاعر الإنسانية وهذه هي نقطة قوته العظيمة».