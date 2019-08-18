الأندية التقليدية تعاني في «البوندسليغا»

المصدر: بريمن - د ب أ

أكد فرانك باومان، المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، صعوبة وضع المنافسة بالنسبة للأندية التقليدية في ألمانيا، التي لا تحظى بدعم جهات استثمارية.

وفي مقابلة مع صحيفة «فيزير-كورير» الألمانية المحلية في ولاية بريمن والصادرة، أمس، قال باومان: «إن المنافسة في الدوري ازدادت»، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء اشتداد المنافسة يتمثل في النوادي التي تمتلك «أدوات تمويل».وأضاف: «بعد ليفركوزن، هناك فولفسبورغ وهما لم يكونا في البوندسليغا بشكل دائم، وهناك هوفنهايم ولايبزغ اللذان تلقيا دعماً ملحوظاً في مرحلة البداية على الأقل».

وقال باومان: إن صعود هذه الأندية «زاد من صعوبة الموقف بالنسبة لنا نحن الأندية التقليدية»، مشيراً إلى أن هذه الصعوبة طالت بصورة متكررة واحداً من الأندية التقليدية خلال السنوات الماضية وساق أمثلة «بهبوط شتوتغارت وهبوط كولونيا أكثر من مرة وكذلك نادي هامبورغ، كما أننا نحن كنا نواجه خطراً شديداً للهبوط، وأعتقد أننا في الوقت الراهن لن يكون لنا أي علاقة بهذا الخطر».