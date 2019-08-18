سان أنتونيو سبيرز يسحب القميص رقم 9

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

أعلن نادي سان أنتونيو سبيرز الذي يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة أنه سيسحب القميص رقم 9 الذي كان يحمله نجمه الفرنسي توني باركر بعد اعتزال الأخير اللعبة في يونيو الماضي.

وسيُعلق قميص باركر في سقف ملعب «أي تي أند تي سنتر» في 11 نوفمبر خلال المباراة الأولى لسبيرز في مواجهة ممفيس غريزليز في مستهل موسم 2019-2020.

وسيصبح باركر اللاعب العاشر في تاريخ سبيرز الذي يسحب قميصه لينضم إلى بروس بوين (12)، تيم دنكان (21)، شون إيليوت (32)، جورج جرفين (44)، مانو جينوبيلي (20)، أفري جونسون (6)، جوني مور (00)، ديفيد روبنسون (50) وجيمس سيلاس (13).

وخاض باركر 18 موسماً في الدوري الأمريكي للمحترفين، بينها 17 مع سان أنتونيو.