طاقم تحكيم بحريني لمباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

كلف الاتحاد العربي لكرة القدم، طاقماً تحكيمياً بحرينياً دولياً؛ لإدارة مباراة فريقي الاتحاد السعودي والعهد اللبناني، ضمن منافسات دور 32 لكأس محمد السادس للأندية العرب الأبطال.

وستقام المباراة المهمة بعد غدٍ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسيدير المباراة حكمنا الدولي علي السماهيجي، ويعاونه حكمنا المساعد الدولي محمد جعفر وحكمنا المساعد الدولي سيد جلال محفوظ، فيما الحكم الرابع حكمنا الدولي محمد بونفور.

ويأتي التكليف الصادر من الاتحاد العربي لكرة القدم لطاقمنا الدولي تواصلاً للنجاحات المتعددة التي يحققها التحكيم البحريني في تواجده بمختلف البطولات والاستحقاقات، نظير الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والقارية والدولية.