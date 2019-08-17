جدل في الزمالك بشأن الانتخابات والمدرب

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أثارت الانتخابات التكميلية المقرر عقدها بنادي الزمالك، جدلاً واسعاً حول مدى قانونيتها، ورغم أن الجهة الإدارية أرسلت خطاباً رسمياً للنادي، يفيد بالموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، غير أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق، أرسل إنذاراً رسمياً إلى هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطالبه بتنفيذ الحكم القضائي الذي حصل عليه، ببطلان الدعوة لعمومية الزمالك، خصوصاً أن فتح باب الترشيح تم بشكل مفاجئ، وتم الإعلان عنه قبل 24 ساعة من بدء الترشح.

ولايزال رئيس نادي الزمالك يثير الجدل حول مدرب فريق الكرة، حيث أعلن في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، عن تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانويفيتش مديراً فنياً، لكن خرجت تصريحات على لسان المدرب الصربي، نفى خلالها علمه بتولي تدريب الزمالك. وقد تشهد الساعات القادمة مفاجأة بشأن ملف المدير الفني الجديد، لاسيما مع تواجد رامون دياز في مصر برفقة نجله.