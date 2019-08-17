«يد مصر» تضمّد جراح كرة القدم

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تخطو كرة اليد المصرية خطوات ثابتة نحو الإنجازات، لتضمد جراح كرة القدم المصرية بعد خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر، وصعد ناشئو مصر إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم، في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ هذه المرحلة العمرية، ويلتقي منتخب مصر مع نظيره البرتغالي اليوم، في الدور قبل النهائي، وبالتالي فهو ضمن اللعب على ميدالية عالمية.

وشهد هذا العام 2019، إنجازاً كبيراً لكرة اليد، وشاركت ثلاثة منتخبات مصرية في 3 بطولات لكأس العالم هذا العام، وحققت جميعها نجاحاً لافتاً، إذ احتلوا مواقع ضمن المراكز الـ8 الأولى، وهو إنجاز لم تحققه سوى 6 دول أخرى بجانب مصر، من أصل 209 دول، حيث كانت الانطلاقة من المنتخب الأول، الذي حقق المركز الثامن في النسخة الماضية من كأس العالم، التي أقيمت في يناير الماضي بتنظيم مشترك بين الدنمارك وألمانيا.