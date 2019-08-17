أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي لكرة القدم تعيين خلود عطار متحدثة ومديرة للمركز الإعلامي بالنادي بداية من الموسم المقبل، لتصبح خلود عطار أول سيدة تتولى منصب متحدث نادٍ رياضي سعودي. يشار إلى أن الوحدة في الموسم الماضي قدّم مستويات جيدة، حيث حصل على المركز السابع في الدوري.

ونقلت صحيفة «عكاظ»، أول من أمس، أن خلود عطار تواجدت في تدريب الفريق، الذي كان على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يذكر أن خلود عطار، هي أول سيدة أعمال سعودية تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية، وصنفتها مجلة «فوربس» ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.