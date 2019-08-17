الدوري الألماني أضعف من دون هامبورغ وشتوتغارت ونورنبرغ

المصدر: ميونيخ - د ب أ

يعتقد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن حقوق البث التلفزيوني يمكنها أن تحقق مليارات الدولارات للدوري الألماني (بوندسليغا)، حتى ولو كان الدوري أقل جاذبية من دون بعض الأسماء الكبيرة. وقال هونيس لصحيفة «يورو آم سونتاج»: «ربما تنضم أمازون، وأبل، وديزني، وجوجل، ونتفليكس، يوماً ما. كلها شركات تجعل المحتوى متاحاً للمستخدمين». وأضاف: «إذا اكتشفوا كرة القدم، سنتحدث عن مبالغ مختلفة تماماً. نصف مليار، مليار، لا يوجد معيار هنا».

ويشعر هونيس بالأسف لغياب بعض الأندية التقليدية عن دوري الدرجة الأولى، وقال: «عدم وجود هامبورغ، أو شتوتغارت أو نورنبرغ مأساة، إذا تواجدت هذه الأندية بشكل دائم في البوندسليغا، سيكون الدوري أكثر جاذبية وشهرة».