«دراجات الإمارات» في فولتا

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في 24 أغسطس الجاري ينطلق فريق الإمارات للدراجات في منافسات النسخة 74 من طواف فولتا، والذي يستمر لثلاثة أسابيع و21 مرحلة بإجمالي يفوق الـ3270 كيلومتراً متنوعة الصعوبات، وهو أحد أهم طوافات الدراجات في العالم.

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يستعد بطل العالم السابق روي كوستا قائد تشكيلة فريق الإمارات لتحقيق نتائج متميزة في طواف «فولتا» أحد أهم طوافات الدراجات في العالم، والذي يضم 5 مراحل تقام في شمالي إسبانيا.

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غالباً ما يتدرب الدراجون على مسارات وطرق هذه الجولة من أجل تحسين لياقتهم قبيل المشاركة في جولة إسبانيا التي تعد آخر الجولات الكبرى للموسم، وكان روي كوستا قد حقق المركز الرابع في سباق بورغوس لمسافة 162 كيلومتراً إحدى المراحل التمهيدية للطواف الإسباني.

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يقود التشكيلة مدير الفريق جوكسان ماتين، والمديران الرياضيان أوريليو كورال وأندريه هاوبتمان. وتضم التشكيلة 7 من أفضل الدراجين العالميين الذين يحملون قميص الإمارات وهم روي كوستا، وماثيو بيرز، وسيموني بيتيلي، ويان بولانك، وإدوارد رافاسي، وألكسندر ريابوشينكو، وروري سوذرلاند.