سقوط مبكر لفيدرر في سينسيناتي

المصدر: لندن - د ب أ

فجر لاعب التنس الروسي أندريه روبليف مفاجأة كبيرة في بطولة سينسيناتي للأساتذة وأطاح بالسويسري المخضرم روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم سابقاً بالتغلب عليه 6 /‏‏ 3 و6 /‏‏ 4 صباح أمس في الدور الثالث للبطولة.

وأصبح روبليف أول لاعب متأهل من الأدوار التمهيدية يتغلب على فيدرر منذ 12 عاماً، حيث كان آخر متأهل حقق هذا في مواجهة فيدرر هو الأرجنتيني غييرمو كاناس في بطولة إنديانا ويلز للأساتذة عام 2007.

كما شق الصربي نوفاك ديوكوفيتش طريقه بنجاح إلى دور الثمانية بالتغلب على الإسباني بابلو كارينو بوستا 6 /‏‏ 3 و6 /‏‏ 4 في الدور الثالث للبطولة.