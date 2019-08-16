طفلة في عمر الـ 9 سنوات تقطع مضيقاً بطول 26.7 كلم سباحةً

المصدر: البيان الالكتروني

نجحت تشو يي هان، طفلة عمرها 9 سنوات من مدينة قوانغتشو في اجتياز مضيق تشيونغتشو عن طريق السباحة مؤخراً، حيث انطلقت من مدينة هايكو بمقاطعة هاينان في الساعة الـ 5 و40 دقيقة صباح يوم 7 من أغسطس الحالي وصولا إلى ساحل محافظة شؤون بمقاطعة قوانغدونغ وتبلغ مسافة مسيرتها 26.7 كيلومتر وقضت 13 ساعة و5 دقائق، ما جعلها معروفة على شبكة الإنترنت.

تشو يي هان تلميذة في الصف الـ 3 من المدرسة الابتدائية شغوفة بالسباحة منذ طفولتها، بحسب صحيفة (الشعب) الصينية.

وقالت لوسائل الإعلام في 13 أغسطس إن نجاح أبيها في اجتياز مضيق تشيونغتشو في العام الماضي شجعها على تجربة هذا النشاط. وبدأت قبل عام في التدريبات المستمرة على السباحة لـ 6 أيام كل أسبوع وتقضي وقت الفراغ في سباحة عدة كيلومترات كل يوم، وقد بلغت مسافة تدريباتها نحو 2000 كيلومتر خلال عام مضى.