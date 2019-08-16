المصدر: إعداد - زياد فؤاد ــ غرافيك: حسام الحوراني

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سباق ارتفاع أسعار اللاعبين في العالم لم يعد مقتصراً على المهاجمين، وما بدأه البرازيلي نيمار من كرة ثلج للأسعار العالمية، بدأت تكبر وتطالع أسعار المدافعين أيضاً، بعد أن جعل مانشستر يونايتد اللاعب هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم بصفقة اقتربت من المئة مليون دولار، فهل استحق ماغواير هذا الرقم؟!

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لعب ماغواير مع ليستر سيتي ناديه السابق 31 دقيقة مع فريقه في الموسم الماضي، بإجمالي عدد دقائق 2599 دقيقة، بنسبة مشاركة تتجاوز أكثر من 90 % من المباريات التي لعبها، وسجل خلال مشاركاته كمدافع 3 أهداف.

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المدافعون دائماً هم الأكثر حصولاً على البطاقات الملونة بسبب تكليفاتهم الدفاعية، ولكن ماغواير لم يحصل سوى على 6 بطاقات فقط في الموسم الماضي، ولم يحصل على البطاقة الحمراء سوى مرة وحيدة، وهو معدل متميز لمدافع يلعب لنادي في الوسط ضمن ترتيب جدول الدوري.

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هاري ماغواير هو الأخ الأوسط بين ثلاثة أشقاء في الكرة الإنجليزية، ولكنّ اثنين منهم أقل منه شهرة، بطبيعة الحال كونهما لم ينتقلا إلى أندية بحجم مانشستر يونايتد، فشقيقه لورانس ماغواير يلعب لشسترفيلد، وجوي ماغواير ويلعب لنادي بوكستون، وكلاهما في الدوريات الأقل من البريميرليغ.

تمركز صحيح

85.6

خارج التمركز

14.4

معدل استخلاص الكرة

3.8

معدل فقدان الكرة

1.2

المنتخب الإنجليزي

510

مشاركته مع المنتخب الإنجليزي جاءت متميزة في العام 2018-2019، ولعب 11 مباراة بمجموع 1155 دقيقة، سجل خلالها هدفاً، ومرر تمريرة حاسمة، وحصل على 3 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للبطاقة الحمراء نهائياً، وهو أيضاً معدل رائع للمدافع الإنجليزي هاري ماغواير.

استخلاص الكرة

3.9

فقدان الكرة

1.1

تمركز صحيح

88.7

خارج التمركز

11.3