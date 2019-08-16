بالوتيلي في طريقه إلى بريشيا

المصدر: روما - أ ف ب

يبدو المهاجم «المشاكس» الإيطالي ماريو بالوتيلي في طريقه إلى الانضمام إلى نادي بريشيا الإيطالي، كما أكدت تقارير صحافية محلية، حيث ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» وشبكة «سكاي» أن بالوتيلي الذي انتهى عقده مع مرسيليا الفرنسي في 30 يونيو الماضي، سينضم إلى بريشيا بعقد لثلاث سنوات.

وكان بالوتيلي مرشحاً للانتقال إلى فلامينغو البرازيلي، لكنه فضل الانتقال إلى المدينة التي نشأ فيها، ويأمل بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية، في التألق مع فريقه الجديد من أجل تعزيز حظوظه بالعودة إلى منتخب بلاده، الذي يغيب عن صفوفه منذ نحو العام وتحديداً منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد بولندا في سبتمبر 2018.