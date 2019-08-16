إبراهيموفيتش يعود إلى التألق

المصدر: واشنطن - د ب أ

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للتألق بتسجيله هدفين ليقود فريقه لوس أنجليس جالاكسي للفوز على دالاس 2 /‏ صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات المجموعة الغربية بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل إبراهيموفيتش هدفيه في الدقيقتين 68 و82، من ركلة جزاء. ورفع لوس أنجليس جالاسكي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد دالاس عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، فاز أورلاندو سيتي على سبورتينغ كانساس سيتي بهدف نظيف سجله تيشو أكينديلي في الدقيقة 21، ضمن منافسات المجموعة الشرقية. ورفع أورلاندو سيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع بالمجموعة الشرقية وتوقف رصيد سبورتينغ كنساس عند 28 نقطة في المركز العاشر بالمجموعة الغربية.